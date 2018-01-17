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Актер Армен Джигарханян госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

Отмечается, что народный артист находится в сознании. Причиной госпитализации, по сведениям источника, стали "проблемы с сердцем". Предположительно, к ухудшению состояния Джигарханяня привела напряженная работа в течение последних дней — в театре идет подготовка к новому спектаклю.

Ранее вокруг 82-летнего артиста и его 38-летней экс-супруги Виталины Цымбалюк-Романовской разразился публичный скандал, который начался после того, как 10 октября актер попал в больницу. Вскоре после госпитализации он заявил, что больше не намерен жить с женой. Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора театра Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила, что подает на развод.

Позже Цымбалюк-Романовской было предъявлено обвинение по статье о нарушении тайны личной жизни.