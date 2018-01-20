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Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поддержала своего мужа, киноактера Майкла Дугласа, после того как его бывшая сотрудница обвинила его в домогательствах 32-летней давности, пишет People со ссылкой на телепрограмму The View.

Зета-Джонс обратила внимание на то, что ее муж сам рассказал об обвинениях в свой адрес, чтобы опередить публикацию в СМИ. По ее словам, Дуглас сделал это из-за своих убеждений и говорил от чистого сердца.

Актриса заметила, что недостойное поведение якобы имело место в 1980-х, когда она еще не была знакома с Дугласом. Она сказала, что они с мужем на 100% поддерживают движения против сексуальных домогательств Time's Up и MeToo.

«У меня есть дочь. Я надеюсь, что ей не придется даже думать о том, через что мы сейчас проходим», — сказала Зета-Джонс.

Ранее журналистка Сюзан Броуди обвинила американского киноактера Майкла Дугласа в недостойном поведении в ее присутствии.