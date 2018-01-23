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Актер и бард Владимир Высоцкий занял второе место в списке русских кумиров ХХ века, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на своем сайте.

Согласно новому опросу, за артиста проголосовали 28% респондентов (против 31% в 1999 году).

На первом месте — космонавт Юрий Гагарин (44%).

"Имя Высоцкого знакомо почти каждому россиянину (впервые услышали о нем в ходе опроса только 1% респондентов) и ассоциируется прежде всего с его творчеством как певца (для 47% опрошенных), актера (13% - актера театра, 13% - актера кино), поэта (25%)", — заявляет ВЦИОМ.

Наиболее популярными песнями оказались "Песня о друге", "Скалолазка", "Кони привередливые", а самой запомнившейся ролью стала работа в фильме "Место встречи изменить нельзя".

25 января будет отмечаться 80-летие со дня рождения Высоцкого.

фото: Twitter