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Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на премию «Оскар». Список номинантов огласили в Лос-Анджелесе, трансляция доступна на YouTube.

Российскую ленту «Нелюбовь» номинировали в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Картина режиссера Андрея Звягинцева поборется за премию с такими проектами, как «Фантастическая женщина», «Оскорбление», «О теле и душе» и «Квадрат».

Лучший фильм:

«Зови меня своим именем» «Темные времена» «Дюнкерк» «Прочь» «Леди Берд» «Призрачная нить» «Секретное досье» «Форма воды» «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшая актриса:

Салли Хокинс Фрэнсис Макдормэнд Марго Робби Сирша Ронан Мэрил Стрип

Лучший актер:

Тимоти Чаламет Дэниел Дэй-Льюис Дэниэл Калуя Гэри Олдмен Дензел Вашингтон

Лучшая актриса второго плана:

Мэри Джей Блайдж Эллисон Дженни Лесли Мэнвилл Октавия Спенсер Лори Меткалф

Лучший актер второго плана:

Уиллем Дефо Вуди Харрельсон Ричард Дженкинс Кристофер Пламмер Сэм Рокуэлл

Операторская работа:

«Бегущий по лезвию 2049» «Ферма "Мадбаунд"» «Дюнкерк» «Темные времена» «Форма воды»

Лучшая музыка к фильму:

«Дюнкерк» «Призрачная нить» «Звездные войны: Последние джедаи» «Форма воды» «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший грим и прически:

«Темные времена» «Виктория и Абдул» «Чудо»

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов.

Источник: lenta.ru