Культура |

Вчера, 23 января, в Риге, ушел из жизни известный латвийский фотограф, фотохудожник Вильгельм Михайловский. Ему было 75 лет. Об этом радио Baltkom сообщили родственники покойного.

Работы Вильгельма Михайловского всегда становились ярким событием в жизни Латвии, его выставки посещали как высокопоставленные политики, артисты, бизнесмены, так и обычные жители Латвии.

Вильгельм Михайловский начал заниматься фотографией с 1969 года. Он работал фотографом в различных журналах и газетах Латвии, хорошо известен своими циклами «Портреты», «Приглашение на казнь», «Фотография Non-stop» и фотоальбомами «Откровение», «Дань Риге», «Лицо эпохи» и многими другими.

Вильгельм Михайловский вместе с режиссёром Герцем Франком работал над документальным фильмом «Высший суд». Был лауреатом Государственной премии Латвийской ССР, а в 2010 году награжден Орденом Трех Звезд.

Коллектив компании Mix Media Group выражает самые глубокие соболезнования нашим коллегам, Юлии и Вильгельму Михайловским, детям покойного, а также всем родным и близким Вильгельма Михайловского.

Одна из последних презентаций книги–альбома Вильгельма Михайловского "HUMANUS"- "Homo sovetiekus"