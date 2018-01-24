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Британскиу музыкант Элтон Джон объявил о прекращении гастрольной деятельности после 50 лет на сцене. Последней серией выступлений станет турне One Last World, которое начнется в сентябре 2018 года.

Об этом было объявлено на прошедшей в представительстве компании YouTube специальной пресс-конференции, транслировавшейся одновременно в Лондоне и Нью-Йорке.

По словам сэра Элтона Джона, его жизненные приоритеты поменялись, и на первом месте теперь стоят семья и дети.

В прошлом году сэр Элтон провел два дня в реанимации и больше недели в больнице.

Как объявили тогда его менеджеры, причиной стала потенциально смертельная бактериальная инфекция, которую он получил во время турне по Латинской Америке.

Музыканту пришлось тогда отменить девять концертов в Лас-Вегасе и Калифорнии.

Тем не менее в 2017 году Элтон Джон снялся в роли самого себя в комедийном боевике "Kingsman: Золотое кольцо" и отыграл 87 концертов.

Музыкант выступал в Европе, Австралии и в концертном зале развлекательного комплекса Caesar Palace в Лас-Вегасе, где он вот уже шесть лет является постоянным исполнителем и ведет свое шоу The Million Dollar Piano.

На личном сайте Элтона Джона незадолго до официального объявления появилась заставка с цитатой из его хита 1973 года Goodbye Yellow Brick Road: "Я наконец-то решил, что мое будущее лежит... "

Насыщенный график

На персональном сайте певца его выступления в Лас-Вегасе расписаны до 19 мая, а на 30 июня и 1 июля 2018 года запланированы два его концерта на грузинском черноморском курорте Шекветили.

В ближайшее воскресенье Элтон Джон должен спеть дуэтом с певицей Майли Сайрус на церемонии присуждения музыкальных премий "Грэмми".

Также на будущей неделе сэр Элтон проведет творческий концерт в свою честь, который состоится на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке с участием Сэма Смита, Криса Мартина, Кейши, Джона Ледженда и Кита Урбана.

Известно, что Элтон Джон работает над мюзиклом по фильму "Дьявол носит Prada" и римейком мультфильма "Король-лев", выход которого намечен на 2019 год.

Несмотря на объявление о своем финальном турне, вряд ли сэр Элтон полностью прекратит концертную деятельность.

"Элтон не может перестать выступать", - сказал в прошлом году его супруг Дэвид Ферниш в интервью Music Week.