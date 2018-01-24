Культура |

Сегодня ночью на 82-м году ушел из жизни композитор, автор знаменитого хита "Ноктюрн" ("В узких улочках Риги") Александр Кублинский, рассказал продюсер Юрис Миллерс.

Автор более более 200 эстрадных песен родился 11 сентября 1936 года. Александр учился в музыкальной школе имени Эмиля Дарзиня в Риге, где был одноклассником Мариса Лиепы.

Известен, прежде всего, как автор песни "Ноктюрн". Сотрудничал с рижской группой "Эолика", московским вокальным квартетом "Аккорд" (песни "Ноктюрн", "Сердце Данко", "Белый аист", "Слушай весну", "За лесными стежками", "Где-то за радугой" и т. д.), певицей Ларисой Мондрус и другими известными исполнителями.

Песню Кублинского Zemeņu lauks ("Земляничная поляна") Йоко Оно назвала одной из самых красивых в мире.

В 1995 году издал автобиографию "Альбатрос".

Приносим соболезнования родным и близким композитора.

Фото: скриншот