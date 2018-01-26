Культура |

Хелен Миррен, награжденная премией "Эмми" за роль британской королевы Елизаветы II и "Оскаром" за роль Елизаветы II, сыграет русскую императрицу Екатерину II в историческим сериале HBO. Актриса также выступит в роли продюсера постановки

Хелен Миррен, награжденная премией "Эмми" за роль британской королевы Елизаветы II и "Оскаром" за роль Елизаветы II, сыграет русскую императрицу Екатерину II в историческим сериале HBO. Актриса также выступит в роли продюсера постановки.

The Guardian утверждает, что именно Миррен является автором идеи сериала. Она признается, что всегда мечтала сыграть "такую сильную женщину". "Меня очень волнует возможность сыграть женщину, заслужившую титул "Великая", - говорит она.

Четырехсерийная драма будет разворачиваться вокруг событий последних лет царствования Екатерины II и ее отношений с Григорием Потемкиным. Сценарий написал Найджел Уильямс, который ранее работал над мини-сериалом о британской королеве Елизавете I "Корона" с Хелен Миррен в главной роли. А режиссерский пост доверен Филиппу Мартину, снявшему "Корону".

Мини-сериал выйдет в эфир Sky Atlantic и Now TV в 2019 году. До этого момента зрители смогут увидеть Хелен Миррен на большом экране в фильме ужасов "Винчестер. Дом, который построили призраки".

Свою версию байопика Екатерины Великой в настоящее время снимает Барбара Стрейзанд. Она намерена сосредоточиться на превращении принцессы Софьи Августы Фредерики в масштабного государственного деятеля. Как сообщалось, на главную роль в проекте претендует Кира Найтли. Еще один фильм с акцентом на личную жизнь Екатерины II задумала Анджелина Джоли, которая собирается взять на себя и режиссуру, и главную роль.

Судьба Екатерины II неоднократно привлекала кинематографистов как в России, так и во всем мире. Так, например, в псевдоисторической "Распутной императрице", снятой в 1934 году, роль Екатерины сыграла Марлен Дитрих. А в эпической ленте "Джон Пол Джонс" 1959 года исторический образ воплотила еще одна легенда Голливуда - Бетт Дейвис.

В России после успеха сериала "Екатерина" 2014 года с Мариной Александровой в роли Екатерины и Юлией Ауг в роли Елизаветы Петровны был снят сериал "Великая", посвященный уже не столько исторической эпохе, сколько личности самой Екатерины II. В этом проекте ее сыграла Юлия Снигирь.

Фото: Flickr