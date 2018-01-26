Культура |

Британская газета The Guardian назвала главные ошибки премии "Оскар" за все время существования этой награды.

Первое место в списке занимает Альфред Хичкок, который ни разу не выигрывал в номинации "Лучший режиссер". Постановщик был удостоен лишь почетного приза.

На второй позиции — режиссер Стэнли Кубрик, у которого "Оскара" никогда не было, несмотря на номинации.

Картина "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса оказалась на третьей строчке. Лента признана шедевром и одной из величайших работ в истории кинематографа, но в категории "Лучший фильм" она "Оскар" не получила.

Четвертое место досталось актрисе Мирне Лой. Звезда "Тонкого человека" была удостоена только почетного "Оскара".

На пятой позиции — обладатель двух почетных "Оскаров" Чарли Чаплин, на шестой – фильм Мартина Скорсезе "Таксист", на седьмой — фильм "Великая иллюзия".

Первую десятку замыкают актриса Джуди Гарленд, фильм "Нефть" и актер Роберт Митчем.

Ранее создателей фильма "Форма воды", выдвинутого на премию "Оскар" в 13 номинациях, обвинили в плагиате.

Фото: Flickr