СМИ назвали главные ошибки премии "Оскар"
Британская газета The Guardian назвала главные ошибки премии "Оскар" за все время существования этой награды.
Первое место в списке занимает Альфред Хичкок, который ни разу не выигрывал в номинации "Лучший режиссер". Постановщик был удостоен лишь почетного приза.
На второй позиции — режиссер Стэнли Кубрик, у которого "Оскара" никогда не было, несмотря на номинации.
Картина "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса оказалась на третьей строчке. Лента признана шедевром и одной из величайших работ в истории кинематографа, но в категории "Лучший фильм" она "Оскар" не получила.
Четвертое место досталось актрисе Мирне Лой. Звезда "Тонкого человека" была удостоена только почетного "Оскара".
На пятой позиции — обладатель двух почетных "Оскаров" Чарли Чаплин, на шестой – фильм Мартина Скорсезе "Таксист", на седьмой — фильм "Великая иллюзия".
Первую десятку замыкают актриса Джуди Гарленд, фильм "Нефть" и актер Роберт Митчем.
Ранее создателей фильма "Форма воды", выдвинутого на премию "Оскар" в 13 номинациях, обвинили в плагиате.
Фото: Flickr