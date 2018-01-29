Афиша: выставка “Третьим будешь?” (1)
Два латвийских художник представили свои работы на выставке с остроумным названием "Третьим будешь?"
Латвийские художники Вадим Масс и Николай Кривошеин.
Быть третьим в компании художников Николая Кривошеина и Вадима Масса очень любопытно и нескучно. На сей раз они выбрали для выставки в галерее Figaro Art свои работы, выходящие за рамки обычных представлений об их творчестве.
Это интересные эксперименты в разных направлениях и техниках изобразительного искусства. Наряду с живописью и графикой представлены художественные объекты из стекла,фарфора,металла, дерева. Часть новых оригинальных работ Вадима Масса придумана в путешествии по Исландии.
На выставке можно выбрать и приобрести уникальные художественные работы для коллекции, для подарка, для украшения интерьера. Цена работ – от 25 евро.
Открытие выставки посетили известные латвийские художники братья-близнецы Андрей и Юрис Германисы.
ФОТО: Александр Малиновский.
Выставка продлится до 3 февраля.
Адрес галереи Figaro Art : ул. Рихарда Вагнера, 14.