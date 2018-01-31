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Известный режиссер Армен Джигарханян попал в больницу в бессознательном состоянии с сердечным приступом, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в медицинских кругах.

Отмечается, что актеру стало плохо после того, как он посмотрел передачу с участием своей бывшей жены на ТВ. Также предполагается, что приступ связан с тем, что Джигарханян не долечил пневмонию, из-за которой и началось осложнение.

В театре Джигарханяна подтвердили, что сейчас он находится в больнице.

"За всю историю он в больнице больше трех дней не выдерживает, он человек экспрессивный, может и завтра выйти из больницы", — отметил представитель театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко.

Сегодня стало известно, что суд признал законным развод Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской.