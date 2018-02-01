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Манчестерскую художественную галерею обвинили в цензуре из-за снятой с экспозиции картины "Гилас и нимфы" Джона Уильяма Уотерхауса, сообщает "Би-би-си".

Музей утверждает, что убрал полотно, на котором изображен юноша с обнаженными девушками, лишь на время, чтобы активизировать дискуссию о том, как выставлять подобные работы в современную эпоху.

Картина была написана в 1896 году. Уотерхаус — один из самых известных представителей прерафаэлитизма.

Решение убрать полотно было принято сотрудниками галереи вместе с художницей Соней Бойс. Процесс был запечатлен на видео, чтобы использовать запись на выставке Бойс в марте.

Посетителям музея предложили высказать свое мнение, и реакция оказалась неоднозначной. По мнению одних комментаторов, "феминизм сошел с ума". Другие предложили создавать и выставлять работы, отражающие современную идеологию, рядом с классическими произведениями.

Похожие позиции высказывают и пользователи соцсетей. Некоторые считают, что речь идет именно о цензуре, пуританстве и чрезмерной политкорректности.

Фото: Wikipedia