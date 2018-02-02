СМИ снова сообщили о воссоединении Spice Girls
Культура | 2 февраля 2018 года, 17:22
СМИ снова сообщили о возможном воссоединении группы Spice Girls. В частности, об этом пишет The Telegraph.
Если это действительно случится, то группа соберется впервые с 2012 года.
Как утверждается, дизайнера Викторию Бекхэм наконец-то уговорили вернуться в группу. Якобы ее заверили, что петь не придется.
По имеющимся данным, каждая "перчинка" получит по 10 млн фунтов.
Ранее СМИ сообщали, что Spice Girls воссоединятся в 2018 году для записи нового альбома.
Источник: Газета.ru