Культура |

СМИ снова сообщили о возможном воссоединении группы Spice Girls. В частности, об этом пишет The Telegraph.

Если это действительно случится, то группа соберется впервые с 2012 года.

Как утверждается, дизайнера Викторию Бекхэм наконец-то уговорили вернуться в группу. Якобы ее заверили, что петь не придется.

По имеющимся данным, каждая "перчинка" получит по 10 млн фунтов.

Ранее СМИ сообщали, что Spice Girls воссоединятся в 2018 году для записи нового альбома.