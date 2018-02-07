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Победительница конкурса "Евровидение -2002" латвийская певица Мария Наумова в начале своей карьеры сомневалась, что ей удастся добиться успеха с русскими именем и фамилией, но композитор Раймонд Паулс развеял все ее страхи.

Прежде чем стать победителем “Евровидения” Мария пела в ресторане в Юрмале, где ее увидел Раймонд Паулс. Сотрудничество с композитором сделала Наумову звездой сначала в Латвии, а затем и в Европе.

"Там, конечно, было много вопросов — как я, Мария Наумова (в то время национальный вопрос в Латвии был довольно актуален) пойду и... Конечно, очень волнующим был момент выхода на сцену, но когда маэстро вышел и сказал: Marija Naumova! — у меня отпали все сомнения. Я поняла, что никогда в жизни не стану менять свою фамилию и что вообще всё у меня получится", - сказала Наумова в интервью программе “Без обид” на телеканале LTV7.

Певица также рассказала, что ее страхи по поводу национальности были несколько преувеличены.

"У меня вообще нет национального вопроса, во мне он не существует. Но просто люди вокруг много говорят, и, когда ты начинаешь какой-то путь, ты не знаешь, что и как, ты всему учишься, и очень много советчиков вокруг возникает. И эти советчики все в страхе (конечно, у меня советчиков больше было с русской стороны). А пела я на русском и до, и после встречи с Паулсом! В ресторане я пела на всех языках мира. Я и теперь пою на всех языках. Русский — мой родной. Считаю себя человеком мира, Земли", — сказала певица.