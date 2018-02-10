Культура |

C 9 по 11 февраля в Елгаве проходит 20-й Международный фестиваль ледовых скульптур "Мечты". В этом году ледовые творения впервые можно наблюдать сразу на трех площадках - на острове Паста, бульваре Я. Чаксте и площади герцога Екаба.

Свои работы зрителям представили тридцать три профессиональных скульпторов из десяти стран: Латвии, Литвы, России, Ирландии, Португалии, Норвегии, Нидерландов, Украины, Болгарии и Китая. Для скульптур потрачено 70 тонн льда.

В дни фестиваля пройдут разные развлекательные, музыкальные, игровые программы для детей и взрослых, а вечером небо озарится разноцветными фейерверками.

Фото из Flickr