Культура |

Оперная певица Анна Нетребко возмутилась московскими ценами на билеты на ее выступление. Об этом дива написала в своем Instagram.

"Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики —- если я ЕЩЕ РАЗ услышу, что цены на мои концерты зашкаливают за 100 тысяч рублей ( 1 300 евро ) — я просто не приеду больше... Всем спасибо!", — заявила она.

В конце июля 2017 года Нетребко, возглавившая рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов за 2017 год по версии Forbes, уличила издание во лжи. По ее словам, цифра в 7,5 миллиона долларов "взята с потолка и просто смешна".

Фото из Flickr