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Рижский театр Арт-платформа Stadia под руководством актерско-режиссерско-супружеского дуэта Татьяны Черковской и Андрея Гаркави и при поддержке бюро по туризму LIVE RIGA представил современный молодой русский театр Латвии на Первом Международном театральном фестивале имени Виктора Розова в Костроме.

В старинный русский город на Волге рижане отправились со спектаклем по пьесе Эдварда Радзинского "Она в отсутствии любви и смерти", который уже третий год подряд они при аншлагах играют на сценической площадке Рижского Малого театра на улице Стабу и который в 2016 году по итогам голосования зрителей на радио Baltkom одержал победу в номинации "Лучший драматический спектакль года".

В апреле 2017 года спектакль Stadia в Риге посмотрел сам Эдвард Радзинский и признал его лучшей сценической версией своей пьесы. А сын выдающегося драматурга Виктора Розова, президент фестиваля Сергей Розов, у которого в свое время учились и работали в Ярославском ТЮЗе Татьяна Черковская и Андрей Гаркави, счел своим долгом пригласить Stadia со спектаклем "Она в отсутствии любви и смерти" на фестиваль в Кострому. В результате, билеты на гастроль раскупили за две недели до спектакля, а после зрители устроили настоящие овации, щедро кричали "Браво!" и долго-долго не отпускали молодых артистов со сцены.

Всего в Первом международном театральном фестивале им. Виктора Розова вместе с арт-платформой Stadia приняли участие шестнадцать государственных театров России, среди них РАМТ (Российский Академический Молодежный театр), Московский Театр на Покровке, Театр у Никитских ворот Марка Розовского, Санкт-Петербургский театр на Литейном, "Коляда-театр" из Екатеринбурга и другие.

Фестиваль проходил на двух сценических площадках Костромы — в Областной Филармонии и Камерном драматическом театре. Зрители увидели лучшие постановки по пьесам Виктора Розова, Александра Вампилова, Эдварда Радзинского, а также молодых драматургов.

Ближайший спектакль "Она в отсутствии любви и смерти" в Риге состоится 24 февраля, в субботу, в 19.00 на сцене Рижского Малого театра (Стабу, 18 С).