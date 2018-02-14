Культура |

В Берлине 15 февраля начинается 68-й Международный кинофестиваль. На нем также будут представлены картины от Латвийской ассоциации кинопродюссеров, об этом сообщает Национальный киноцентр.

Латвия будет представлена на площадке европейского кино European Film Market, рядом со стендом Эстонии. У студии Rija, которая обычно продвигает латвийский кинематограф на международном рынке, в этом году будет отдельный стенд.

В этом году на Берлинале особое внимание уделено фильмам, созданным в рамках программы поддержки Национального киноцентра к столетию Латвии. В рамках фестиваля будут показаны фильмы “Кольцо Намейса” режиссера Айгара Граубы и “Дедушка, который опаснее компьютера”, который был снят Варисом Браслой.

Параллельно на показах новых телевизионных фильмов будет демонстрироваться документальная картина “Прятки в музыке. Элина Гаранча” режиссера Агиты Цане-Киле, снятая по заказу редакции передач LTV о культуре.

Фото: скриншот из фильма