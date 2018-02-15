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27 февраля в рамках проекта «Культурная линия» пройдет творческая встреча с известным российским режиссером-документалистом, лауреатом национальной кинопремии «Золотой орел-2018» Олесей Фокиной. Вход свободный. С предварительной регистрацией по электронной почте: kulturaslinija@gmail.com

Встреча состоится в 19 часов в конференц-зале отеля Avalon (ул. 13 января, 19).

Олеся Фокина - автор проекта «Человек на все времена» -- цикла документальных фильмов-портретов о гуманистах современности. В цикл входят портреты писателя Александра Солженицына, сценариста Тонино Гуэрра, режиссера Микеланджело Антониони, поэтов Бориса Пастернака и Иосифа Бродского, философа Мераба Мамардашвили, композитора Эдуарда Артемьева, мультипликатора Юрия Норштейна и многие другие.

Тема рижской встречи со зрителями – «Герой нашего времени на экране и в жизни».

Недавно режиссер завершила работу над фильмом о Марине Цветаевой «В моей руке лишь горстка пепла».

В январе Олеся Фокина была удостоена высшей российской кинопремии «Золотой орёл» в категории «Лучший неигровой фильм» за создание ленты о Геннадии Шпаликове «Жизнь обаятельного человека».

Геннадий Шпаликов - автор сценария "Я шагаю по Москве" и автор стихов к песне из фильма, которая в одночасье стала супер-популярной.

Картина о Шпаликове была также снята в рамках проекта «Человек на все времена» - чтобы рассказать преимущественно молодому зрителю о человеке, который написал сценарий для "Я шагаю по Москве" (1964) и снял как режиссер единственный фильм «Долгая счастливая жизнь». Ему прочили прекрасное будущее, но его жизнь трагически оборвалась. Это случилось 1 ноября 1974 года…

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На сегодняшний день фильмография Олеси Фокиной насчитывает двадцать пять картин.

Широкая известность пришла к режиссеру, когда она выпустила в свет первый фильм из цикла «Человек на все времена» - документальную ленту об Александре Солженицыне «Избранник». Критики признали эту работу «лучшим и, несомненно, вошедшим в историю фильмом об Александре Исаевиче Солженицыне». За эту картину Фокина была удостоена специального диплома Международного кинофестиваля в Берлине и Гран-При фестиваля «Восток-Запад. Писатель XX века» в Бухаресте.

"Героями моих фильмов становятся те, кого без преувеличения можно назвать нравственной, духовной опорой человечества. Я бы хотела вернуть истинный смысл понятию «суперзвезда» — звезда, несущая свет сквозь тьму. Герои сериала «Человек на все времена» — некое духовное братство, независимое от классовой, религиозной или иной принадлежности, ожерелье, объединяющее землю," - говорит режиссер.

В настоящее время Олеся Фокина является директором студии «КОД-ФИЛЬМ+». С 2017 года ведет мастерскую неигрового кино в Высшей школе телевидения МГУ.

Встреча состоится во вторник, 27 февраля в 19.00 в конференц-зале отеля Avalon (ул. 13 января, 19). Вход свободный с обязательной регистрацией на мейл kulturaslinija@gmail.com