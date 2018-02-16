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В возрасте 95 лет умерла известный культурный деятель, театро- и киновед Валентина Фреймане, сообщает Латвийское Радио.

Валентина Фреймане родилась в Риге в 1922 году. Детство она провела в разъездах между Латвией, Берлином и Парижем, пока в 1935 году отец Леопольд Левенштейн окончательно не осел в Риге. В Латвии Валентина вышла замуж, сменив фамилию на Фреймане, но начавшаяся немецкая оккупация обернулась трагедией для её семьи: в гетто погибли родители, в тюрьме — молодой муж. Сама Валентина сумела пережить Холокост благодаря правозащитнику Паулю Шиману, в доме которого скрывалась.

В 1949 году окончила исторический факультет Латвийского государственного университета, затем училась в заочной аспирантуре ГИТИСа. Параллельно с учебой работала на радио. В 1968 году получила степень доктора искусствоведения.

В 2010 году вышла автобиографическая книга Валентины Фреймане "Прощай, Атлантида!" (русский перевод опубликован в 2012 году), рассказывающая о её жизни с 1920-х годов до конца войны. В декабре 2014 года на сцене Латвийской национальной оперы по мотивам книги была поставлена опера Артура Маскатса "Валентина".

В 2002 году Валентина Фреймане награждена латвийским орденом Трёх звезд IV степени, а в 2012 году стала лауреатом национальной премии "Цицерон" в области образования.

Фото: www1.wdr.de