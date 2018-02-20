Культура |

Академия кинематографических искусств и наук приступила к финальному голосованию по премии "Оскар".

Выбирать победителей будут с 20 по 27 февраля.

Церемония вручения состоится 4 марта. В этом году мероприятие проходит позже, чем обычно, из-за Олимпиады в Южной Корее.

Среди номинантов — российская "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

Все номинации на премию Американской киноакадемии:

Лучший фильм

«Зови меня своим именем»

«Темные времена»

«Дюнкерк»

«Прочь»

«Леди Бёрд»

«Призрачная нить»

«Секретное досье»

«Форма воды»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший актер

Тимоти Шаламе — «Зови меня своим именем»

Дэниэл Калуя — «Прочь»

Гари Олдман — «Темные времена»

Дензел Вашингтон — «Роман Израэл, Esq.»

Дэниэл Дэй-Льюис — «Призрачная нить»

Лучший актер второго плана

Уиллем Дефо — «Проект „Флорида“»

Вуди Харрельсон — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Ричард Дженкинс — «Форма воды»

Кристофер Пламмер — «Все деньги мира»

Сэм Рокуэлл — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшая актриса

Салли Хокинс — «Форма воды»

Фрэнсис МакДорманд — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Марго Робби — «Тоня против всех»

Сирша Ронан — «Леди Бёрд»

Мэрил Стрип — «Секретное досье»

Лучшая актриса второго плана

Мэри Джей Блайдж — «Ферма „Мадбаунд“»

Эллисон Дженни — «Тоня против всех»

Лесли Мэнвилл — «Призрачная нить»

Лори Меткаф — «Леди Бёрд»

Октавия Спенсер — «Форма воды»

Лучший режиссер

Кристофер Нолан — «Дюнкерк»

Джордан Пил — «Прочь»

Грета Гервиг — «Леди Бёрд»

Пол Томас Андерсон — «Призрачная нить»

Гильермо дель Торо — «Форма воды»

Лучший фильм на иностранном языке

«Фантастическая женщина»

«О теле и душе»

«Оскорбление»

«Нелюбовь»

«Квадрат»

Лучший композитор

«Дюнкерк»

«Призрачная нить»

«Форма воды»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший оригинальный сценарий

«Любовь — болезнь»

«Прочь»

«Леди Бёрд»

«Форма воды»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший адаптированный сценарий

«Зови меня своим именем»

«Горе-творец»

«Логан»

«Большая игра»

«Ферма „Мадбаунд“»

Лучший оператор

«Бегущий по лезвию 2049»

«Темные времена»

«Дюнкерк»

«Ферма „Мадбаунд“»

«Форма воды»

Лучшие визуальные эффекты

«Бегущий по лезвию 2049»

«Стражи Галактики. Часть 2»

«Конг: Остров Черепа»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Планета обезьян: Война»

Лучший дизайн костюмов

«Красавица и чудовище»

«Темные времена»

«Призрачная нить»

«Форма воды»

«Виктория и Абдул»

Лучший грим и прически

«Виктория и Абдул»

«Темные времена»

«Чудо»

Лучший художник-постановщик

«Красавица и чудовище»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Темные времена»

«Дюнкерк»

«Форма воды»

Лучший анимационный фильм

«Босс-молокосос»

«Добытчица»

«Тайна Коко»

«Фердинанд»

«Ван Гог. С любовью, Винсент»

Лучший документальный фильм

Abacus: Small Enough to Jail

«Лица, деревни»

«Икар»

«Последние люди Алеппо»

«Стронг-Айленд»

Лучший короткометражный фильм

«Начальная школа Де-Калб»

«11 часов»

«Мой племянник Эммет»

«Немое дитя»

«Watu Wote: Все мы»

Лучший короткометражный документальный фильм

«Эдит+Эдди»

«Рай — это пробка на 405-м шоссе»

«Героин(я)»

«Искусство ножа»

«Остановка»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Дорогой баскетбол»

«Вечеринка в саду»

«Лу»

«Пустое место»

«Хулиганские сказки»

Лучший монтаж

«Малыш на драйве»

«Дюнкерк»

«Тоня против всех»

«Форма воды»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший монтаж звука (sound editing)

«Малыш на драйве»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Форма воды»

«Звездные войны: Последние джедаи»

Лучшее сведение звука (sound mixing)

«Малыш на драйве»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Форма воды»

«Звездные войны: Последние джедаи»

Лучшая песня

«Mighty river» — «Ферма „Мадбаунд“»

«Mystery of love» — «Зови меня своим именем»

«Remember me» — «Тайна Коко»

«Stand up for something» — «Маршалл»

«This is me» — «Величайший шоумен»

Фото из Flickr