Гильермо дель Торо обвинили в плагиате за "Форму воды"
Культура | 22 февраля 2018 года, 10:27
Создателей фильма "Форма воды", претендующего на "Оскар" в 13 номинациях, обвинили в плагиате сюжета. Об этом сообщает Reuters.
В судебном иске указывается, что режиссер Гильермо дель Торо, продюсер Дэниэл Краус и студия Fox Searchlight "нахально скопировала историю, элементы, героев и темы" в своей картине, позаимствовав их из пьесы драматурга Пола Зиндела.
Иск подал сын писателя Дэвид. Он уверен, что создатели "Формы воды" взяли героев и сюжет из пьесы 1969 года "Дай мне услышать твой шепот".
В студии Fox Searchlight уже отреагировали на обвинения, назвав их "необоснованными".
В начале февраля Гильермо дель Торо получил премию американской Гильдии режиссеров за "Форму воды".
Фото из Flickr
Источник: Freecity.lv