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Создателей фильма "Форма воды", претендующего на "Оскар" в 13 номинациях, обвинили в плагиате сюжета. Об этом сообщает Reuters.

В судебном иске указывается, что режиссер Гильермо дель Торо, продюсер Дэниэл Краус и студия Fox Searchlight "нахально скопировала историю, элементы, героев и темы" в своей картине, позаимствовав их из пьесы драматурга Пола Зиндела.

Иск подал сын писателя Дэвид. Он уверен, что создатели "Формы воды" взяли героев и сюжет из пьесы 1969 года "Дай мне услышать твой шепот".

В студии Fox Searchlight уже отреагировали на обвинения, назвав их "необоснованными".

В начале февраля Гильермо дель Торо получил премию американской Гильдии режиссеров за "Форму воды".

Фото из Flickr