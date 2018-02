Культура |

Британская актриса Эмма Чемберс умерла в возрасте 53 лет, сообщает The Sun.

Уточняется, что смерть наступила по «естественным причинам». Других подробностей пока не сообщается.

Our beautiful friend Emma Chambers has died at the age of 53. We're very very sad. She was a great, great comedy performer, and a truly fine actress. And a tender, sweet, funny, unusual, loving human being. pic.twitter.com/vLQcRcv2Ex