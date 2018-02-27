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Народного артиста России Валерия Гаркалина срочно госпитализировали в институт скорой помощи имени Склифосовского. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает kp.ru.

63-летнего актера доставили в Москву с гастролей его антрепризного спектакля «Страсть Аполлона». В постановке, которая должна была состояться в Иркутске, его заменил Анатолий Журавлев.

«Да, заболел человек. Мы очень надеемся, что все в порядке. По-моему, у него случилось воспаление легких. Простыл где-то на гастролях», — рассказал Журавлев.

Валерий Гаркалин — профессор ГИТИСа, актер московского театра имени Пушкина.

В 2008 году артист перенес два инфаркта.