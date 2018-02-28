Фестиваль «Балтийская жемчужина», отмечающий в этом году 25-летний юбилей, порадует рижан большой кинопремьерой - фильмом Алексея Германа-младшего "Довлатов".

Культура |

11 апреля в 18.30 в большом зале кинотеатра Splendid Palace состоится встреча с кинорежиссером Алексеем Германом, художником-постановщиком Еленой Окопной, и премьера фильма, награжденного Серебряным медведем на 68-м Международном Берлинском кинофестивале.

Фильм "Довлатов" снят российским режиссером Алексеем Германом - младшим в сотрудничестве с кинематографистами из Сербии и Польши. Он повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя. Шестидесятые закончились с их оттепелью и стремлением к идеалам, наступили семидесятые, с холодным дыханием, предвещающим надвигающиеся заморозки. Светско-богемная жизнь культурной элиты, трудовые будни советских журналистов, кафе «Сайгон», киностудия «Ленфильм», чтение стихов, интеллектуальный треп, песни под гитару… В роли Сергея Довлатова снялся сербский актер Милан Марич, среди других исполнителей - Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный, Светлана Ходченкова.

"В этом фильме мы не снимали конкретных героев и события, мы скорее создаем обобщенный образ того времени. Наша литература - это литература трагических поколений. Уникальность Довлатова в том, что он понял, что к такому поколению принадлежит, и... смирился. Он улыбается в ответ неизбежному." - рассказывает Алексей Герман.

Художник-постановщик и художник по костюмам Елена Окопная в мельчайших деталях воссоздавала эпоху 70-х, выпукло и густо с множеством полузабытых ныне нюансов. Все содержание кадра: реквизит, обстановка, костюмы, свет – подлинные вещи родом из того времени. Чтобы добиться наибольшего правдоподобия в воссоздании прошлого, создатели фильма обратились за помощью к жителям Санкт-Петербурга. Их просили приносить на киностудию «Ленфильм» одежду, фотографии, бытовые предметы и даже мебель, все, что относится к периоду до начала 70-х годов. Жюри Берлинского кинофестиваля отметило визуальную составляющую фильма и вручило "Серебряного медведя" за выдающиеся достижения Елене Окопной, которая работала над проектом в качестве художника по костюмам и художника-постановщика.

По мнению критиков, Герману удалось вместить и тоску по исчезнувшему призрачному Ленинграду, и общее для семидесятых ощущение душного неуюта застоя, и довлатовское предчувствие своей судьбы. Все это сделало фильм «Довлатов» - портретом художника на фоне эпохи.

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