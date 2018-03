Культура |

2 и 3 марта в концертном зале Palladium пройдет первый Riga Music Festival. Хедлайнерами фестиваля станут: Sister Bliss - участница британской супергруппы Faithless c диджейским сетом, легендарный Jody Wisternoff из дуэта Way Out West, немецкая звезда электронной музыки Timo Maas и еще один представитель андеграундной сцены Германии Nick Curly.

В фестивале также примут участие Franky Rizardo (Голландия), Elekfantz (Бразилия), Fell Reis (Ибица), Янис Крауклис, Electricano, Taran & Lomov и Barseghian (Латвия).

В пятницу, 2 марта главной гостьей фестиваля с диджейским сетом станет Sister Bliss из всемирно известной электронной британской группы Faithless, выпустившей такие хиты как "Insomnia", "Salva Mea", "We Come 1", "God Is a DJ", "One Step Too Far". В 2011 группа закончила существование, но в 2015-м ее 20-летие было отмечено выходом альбома ремиксов "Faithless 2.0". Сегодня Sister Bliss, как главная музыкальная сила Faithless, регулярно выступает с диджейскими сетами. В Риге в этом качестве она сыграет впервые.

Другими артистами первого дня фестиваля будут два представителя немецкой сцены: Timo Maas и Nick Curly. Международный успех к Timo Maas, карьера которого началась 30 лет назад, пришел с изданием его ремикса трека Azzido Da Bass "Dooms Night". Запись горячо приняли на британской гаражной сцене, и с тех пор Maas стал работать с такими величинами мировой сцены как Madonna, Depeche Mode, Fatboy Slim и Muse.

Nick Curly уже более декады является одним из тех, кто определяет звучание андеграундной сцены мира: среди его детищ влиятельные лейблы Cecille Records и 8Bit, на работе последнего из которых он сконцентрирован сейчас.

Продолжение статьи находится под рекламой. Продолжайте чтение. Латвию в пятницу на сцене представят: легендарный Янис Крауклис, один из героев нового фильма "Эпоха танцев", хорошо известный в качестве пионера движения электронной музыки на постсоветском пространстве; а также активный рижский дуэт Taran & Lomov.

Артистический состав субботней ночи Riga Music Festival будет по-настоящему интернациональным. Во-первых, с сетом выступит представитель богатой музыкальной сцены Бристоля – легендарный Jody Wisternoff, финалист конкурса DMC HipHop Championship, и со-основатель дуэта Way Out West (вместе с Ником Уорреном). Сейчас он является резидентом лейбла Anjunadeep и продолжает активно работать в музыке.

Голландскую сцену представит молодой и уже очень популярный Franky Rizardo: он начинал с еженедельных радиопередач на радио Slam! FM, а сегодня стал известен благодаря релизам на Defected Records и Simma Black. Он также управляет своей компанией звукозаписи LTF Records.

Из-за океана на Riga Music Festival прибудет бразильский дуэт Elekfantz. Латиноамериканскую электронную сцену сегодня называют одной из самых интересных и быстро развивающихся, и Elekfantz это ее яркие техно-представители, записывающиеся на лейбле D.O.C. у Gui Boratto.

За пультом также выступит арт-директор рижского клуба Teritorija Barseghian и латвийский продюсер Electricano.

Двухдневный билет на фестиваль до 26 февраля стоит 40 евро, однодневный – 25 евро. Затем их цена вырастет до 50 и 30 евро соответственно. Двухдневный VIP-билет стоит 250 евро. Билеты доступны в кассах Biļešu Serviss.