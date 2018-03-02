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Американский профсоюз актеров Equity ("Равноправие") выпустил руководство для кинематографистов с инструкциями по предотвращению секс-скандалов, домогательств и психологического насилия в индустрии. Об этом пишет The Guardian.

Рекомендации затрагивают съемки постельных сцен, обнаженку, процесс кастинга и вопросы гендерного равноправия. В частности, руководство запрещает режиссерам требовать от артистов, претендующих на роль, раздеваться во время кастинга — в случае, если это не было заранее оговорено во всех подробностях, включая то, кто будет присутствовать на просмотре сцены.

Скандалы с изнасилованиями убивают юмор и скоро уничтожат культуру Помимо этого, актеров на кастинге больше нельзя просить имитировать секс. Сами кастинги не должны проходить один на один и за пределами киностудии. Если актер снимается в фильме, где есть эротические сцены, предупреждать о них необходимо еще до того, как он подпишет контракт со студией.

Профсоюз также предложил размещать на съемочной площадке постеры, мотивирующие людей критиковать неподобающие действия коллег.

В феврале актер Энди Серкис, известный по роли Голлума в трилогии "Властелин колец", раскритиковал новые правила съемок постельных эпизодов в Голливуде. Он сравнил руководство профсоюза с цензурой, которая вредит творческому подходу.

Фото из Flickr