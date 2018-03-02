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Коллаж: портрет Анны Ахматовой (Н.Альтман), Амедео Модильяни, портрет Жанны Эбюртен (А. Модильяни).

Премьера авторской программы Игоря Оболенского состоялась в Хельсинки, в музее Атенеум, на выставке работ Амедео Модильяни. 3 апреля вечер Модильяни пройдет в Риге, в киноконцертном зале Дома Москвы.

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Амедео Модильяни - личность, о которой хочется говорить всегда, даже безотносительно круглых дат и масштабных выставок. Самый романтичный и загадочный гений 20 века. Как всегда, во время блестящих лекций Игоря Оболенского мы познакомимся с удивительными деталями биографий знаменитостей и хитрыми переплетениями судеб и узнаем истории создания полотен Модильяни .

Почему художник жил и умер в нищете, а сегодня его картины считаются одними из самых дорогих в мире? Талантливых художников много, а культовыми фигурами становятся единицы. Репродукции с его картин помещают на косметических и винных этикетках, одежде и посуде, его именем названы духи. Сама жизнь этого художника дает основания для легенд.

Анна, Жанна, Амедео

Судьба Модильяни - настоящий клад для писателя и сценариста. Юный итальянец приезжает в Париж в его золотой период, когда там творят Пикассо, Утрилло, Шагал; пишет портреты парижских красавиц, сам влюбляя в себя всех вокруг.

В Париже Модильяни переживает роман с Анной Ахматовой (он рисовал её портреты, а в её стихах появился сероглазый лирический герой. Есть даже версия, что и сам знаменитый Сероглазый король — не кто иной, как Модильяни). И встречает любовь своей жизни художницу Жанну Эбютерн.

Погибает, не дожив совсем немного до всемирной славы и космических цен на свои полотна.

Легенды Монпарнаса

Эпоха 1910-1930-х годов — трагичная и блестящая, прошедшая через ужасы войны и утопающая в роскоши ар-деко, стала периодом отказа от старых идеалов и погоней за новыми ощущениями. Старая Европа в тот период регулярно меняет кумиров. Одним из символов времени становится и Модильяни. А Париж эпохи Модильяни – это отдельная красивая история.

Легенды Монпарнаса – это друзья и соперники, любовницы и натурщицы великих художников , творивших в начале века в Париже. И, конечно же, русский след в истории искусства того времени - увлечение Модильяни Анной Ахматовой, дружба с самородком из Белоруссии Хаимом Сутиным, c писателем Ильёй Эренбургом, история Диего Риберы и Пабло Пикассо и их русских жен…

Об авторе-исполнителе.

Игорь ОБОЛЕНСКИЙ – российский писатель, биограф, блестящий эрудирурованный рассказчик, автор документального телевизионного проекта «Место гения», автор биографических книг в серии «Сенсационный проект Игоря Оболенского» (издательство ACT). Манеру его выступлений сравнивают с Эдвардом Радзинский и Виталием Вульфом. Его авторские вечера всегда становятся настоящими культурными событиями.

Ранее Игорь Оболенский представлял в Риге программы "Мастер и его музы" (о женах Михаила Булгакова), "Выставка Серова: за кулисами легенды", "Бакст-Барышников-Нижинский", "Загадка Ольги Чеховой", "Миллион алых роз" (о художнике Пиросмани), "Матильда Кшесинская".

ПОЕДИНОК МОДИЛЬЯНИ И ПИКАССО. Фрагмент из фильма "Модильяни", в роли Модильяни - Энди Гарсиа.

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