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Премию "Оскар" за лучший фильм получила фэнтези-мелодрама о любви немой женщины и человека-амфибии "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо.

"Форма воды" стала рекордсменом по числу номинаций, картина претендовала сразу на 13 статуэток, в итоге победила в четырех номинациях. Фаворитом у букмэкеров в категории "Лучший фильм" считалась трагикомедия "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

"Я хочу посвятить эту награду всем начинающим режиссерам. Маленьким мальчиком я обожал зарубежные фильмы, когда жил в Мексике. И я думал, что это никогда не произойдет. Но все возможно. Всем, кто через фэнтези хочет рассказать, что происходит в мире, вы можете это сделать. Это та дверь, которую вы можете открыть", - сказал дель Торо, который получил на юбилейной 90-й церемонии Оскара награду и как лучший режиссер.

Всего в список номинантов на "лучший фильм" вошли 9 картин:

"Зови меня своим именем" (Call Me By Your Name) - романтическая мелодрама о пылких отношениях между 17-летним молодым человеком, который живет в Италии, и 24-летним ученым Оливером, который гостит на вилле его родителей.

"Темные времена" (Darkest Hour) - британская историческая биографическая драма о первых месяцах Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании в начале Второй мировой войны.

"Дюнкерк" (Dunkirk) - военный драматический триллер о спасении трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской эвакуации во время Второй мировой войны.

"Прочь" (Get Out) - американский фильм ужасов о мужчине, который приехал к родителям своей девушки.

"Леди Берд" (Lady Bird) - комедийная драма об отношениях выпускницы старших классов с мамой.

"Призрачная нить" (Phantom Thread) - драма о британском портном Рейнольдсе Вудкоке, который в 1950-е годы одевал английскую королеву и британский высший свет.

"Секретное досье" (The Post) - биографическая историческая драма о журналистах двух влиятельных изданий, опубликовавших секретные документы о ходе войны во Вьетнаме.

"Форма воды" (The Shape of Water) - драматический фильм о секретном эксперименте в эпоху "холодной войны"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) - криминальная драма с элементами комедии о мести за убийство дочери

Лучшим актером стал Гэри Олдмен, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". Для британского актера это первый "Оскар".

Вручили статуэтку британскому актеру актрисы Хелен Миррен и Джейн Фонда.

Лучшей актрисой стала Франсис МакДорманд за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

"Если я упаду, вы меня поднимите, потому что мне нужно кое-что важное сказать", - начала актриса.

"Я хочу поблагодарить Мартина Макдонаха за то, что он сделал. Мы просто банда хулиганов и анархистов, но мы можем хорошо себя вести", - сказала Фрэнсис МакДорманд.

"Вокруг меня сегодня полно женщин - режиссеры, сценаристы, кинематографисты, дизайнеры, композиторы", - продолжила актриса. Многие женщины на этих словах актрисы встали.

"Посмотрите вокруг, потому что нам всем есть, что рассказать. У меня для вас два слова - inclusion rider", - упомянула актриса термин, который, судя по реакции интернет-пользователей, многим остался непонятным.

Речь идет об обязательстве, которое на себя берет съемочная группа, нанимать команду в соответствии с принципами расового и гендерного равенства.

Другие награды

Победителем в категории "Лучший актер второго плана" стал Сэм Рокуэлл за свою роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

"Вы, ребята, крутые", - сказал он, обращаясь к другим номинантам. Среди других претендентов - Уиллем Дефо ("Флорида"), Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Кристофер Пламмер, сыгравший в картине "Все деньги мира".

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина чилийского режиссера "Фантастическая женщина", которая обошла фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

"Оскар" за лучший грим и прически присудили "Темным временам", за то, как преобразили в фильме актера Гэри Олдмена, сыгравшего Черчилля.

Лучший дизайн костюмов - у фильма "Призрачная нить" о британском модельере в 1950-х годах.

Лучшим документальным фильмом признан фильм "Икар" о допинге в российском спорте. В создании фильма принимал участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Родченков, руководивший московской антидопинговой лабораторией в 2006-2015 годах, стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в деле о допинге в российском спорте.

"Оскар" за лучший звуковой монтаж и лучший звук получает фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк".