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В пятницу, 9 марта, Банк Латвии выпустит монету из серебрянкой коллекции "Моя Латвия", которая будет посвящена столетию государства. Реверс монеты был создан по рисунку 11-летней Элизабете Кандере из Гробиньского края.

Создателями монеты стали Сандра Крастиня (графический дизайн) и Янис Струпулис (пластическая модель). Монета была изготовлена в кузнице Koninklijke Nederlandse Munt, в Нидерландах.

На аверсе монеты изображен большой герб Латвии, а на реверсе - улыбающееся солнышко с надписью "Солнечной жизни Латвии".

Солнце, как символ жизни и доброты, как источник человеческой сущности и основная ценность украшает многие латышские народные песни. В конце 2016 года и начале 2017 Банком Латвии был объявлен конкурс детских рисунков для дизайна юбилейной монеты.

Всего на конкурсе было получено более 10 000 предложений. 19 работ получили награды, а победителем конкурса была названа Элизабете Кандере из Гробиньского края.

Коллекционная монета "Моя Латвия" является законным расчетным средством в Латвии. Однако мало вероятно, что такие монеты действительно окажутся в обороте, поскольку по своей сути они являются произведениями искусства и востребованы среди нумизматов и других заинтересованных людей. Максимальный тираж монеты - 4000.

Цена в кассах и на портале Банка Латвии e-monetas.lv - 47 евро.

В пятницу, 9 марта в 12.00 презентация монеты произойдет в обновленном центре Naudas pasaule Банка Латвии на улице Кришьяниса Валдемара 2А, в Риге.

Напомним, 14 ноября 2017 года Банк Латвии выпустил в обращение памятные монеты достоинством 2 евро, посвященные Курземе и Латгале.