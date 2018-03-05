Культура |

В воскресенье 4 марта на телеканале LTV7 состоялась премьера музыкального шоу BRAVO! в Латвии.

В рамках этой программы именитые члены жюри проедут через всю Эстонию, Латвию и Литву, чтобы прослушать сотни записей и живых выступлений и отобрать самых лучших молодых певцов стран Балтии. Финалисты станут солистами в популярных музыкальных коллективах и будут соревноваться в исполнении кавер-версий всемирно известных хитов. А победитель получит право на бесплатную запись собственной песни и съёмку клипа.

В рижском кастинге победительница ″Евровидения″ Мария Наумова предложила юным вокалистам исполнить всемирно известные хиты на сцене популярного ресторана Moonshine. По итогам кастинга первым финалистом музыкального шоу BRAVO! от Латвии стал Владислав Евдокимов.

Второй выпуск шоу BRAVO! смотрите на телеканале LTV7 в воскресенье 11 марта в 20:00.

Для справки: В шоу BRAVO! принимают участие вокалисты в возрасте от 10 до 17 лет, проживающие в Эстонии, Латвии и Литве.

Программа создана ForestBird production и Media Resources production по заказу телеканала ETV+. Главный редактор ETV+ Дарья Саар, генеральный продюсер Михаил Вальтфогель, продюсер Ольга Харчук.