Культура |

Рижское Хореографическое училище объявило о наборе учащихся.

Школа принимает в первый класс детей, мальчиков и девочек, которые окончили четвертый класс общеобразовательной школы. Окончившие второй и третий класс дети могут поступить в подготовительные классы училища.

Сообщается, что вступительные экзамены состояться 1, 4 и 5 июня по адресу улица Калнциема 12, Рига. Заявления на участие в экзамене принимаются с 1 марта по 25 мая. Более подробную информацию о порядке подачи заявления, датах и необходимых документах вы найдете на сайте училища - www.rhv.lv .

Рижское Хореографическое училище является единственной профессиональной балетной школой в Латвии. После ее окончания ученики получают диплом "Артиста балета".

Среди бывших выпускников и учеников школы есть известные всему миру имена - Марис Лиепа, Михаил Барышников, Александр Годунов, а также нынешние звёзды балетного мира - Эвелина Годунова, Тимофей Андрияшенко, Анна Лаудере, Даце Радиня.

Выпускники и учащиеся школы принимают участие в спектаклях Латвийского Национального Балета. Педагоги училища являются высококвалифицированными специалистами с большим опытом работы.

Занятия также ведут бывшие и действующие артисты балета, принимавшие участие в международных семинарах и программах.

Выпускники школы могут продолжать обучение в любом латвийском и зарубежном университете, поскольку училище является аккредитованным учебным заведением. Между тем, квалификация "Артиста балета" позволяет претендовать на работу в профессиональных балетных труппах.

Фото: Rīgas Horeogrāfijas skola