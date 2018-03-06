Культура |

В четверг, 8 марта в Риге пройдет вечер органной музыки "Письма любви".

На концерте прозвучат письма известных людей к их возлюбленным. Например, письма таких великих композиторов и поэтов, как Моцарта, Бетховена, Пушкина и Байрона.

В программе "Письма Любви" прозвучат в музыкальном сопровождении произведений Бетховена, Моцарта, Грибоедова, Чайковского, Шумана, Листа. В этих письмах таились самые нежные слова, самые искренние признания. Письма любви, в которых было заключено всё: и восторг взаимных чувств, и сожаления, и мольбы о взаимности и муки ревности.

Письма на русском языке прочитает Татьяна Черковская, а на органе будет играть Елена Привалова-Эпштейн. Вход на концерт будет осуществляться за пожертвования.

Вечер "Писем любви" пройдет в церкви святого Павла, на улице Деглава 1. Концерт состоится в четверг, 8 марта, в 19.00.