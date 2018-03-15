Культура |

В возрасте 72 лет скончалась латвийский искусствовед и многолетняя работница Латвийского телевидения Сармите Силе, об этом сообщило ЛТВ в своем аккаунте сети микроблогов Twitter.

72 gadu vecumā mūžībā aizgājusi mākslas zinātniece Sarmīte Sīle. pic.twitter.com/VjpHuOVi6o — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 15 марта 2018 г.

Сармите Силе родилась 3 ноября 1945 года. В течении многих лет, начиная с 1963 года, была моделью для серии работ знаменитого латышского художника Гунара Бинде "Девушка с крестом".

Фото: Кристпс Калнс/Diena