Культура |

В понедельник, 19 марта, стартует 28-я Рижская неделя моды (Riga Fashion Week), которая продлится до 23 марта, пишет NRA.

На предстоящей неделе моды латвийские и зарубежные дизайнеры представят коллекции сезона осень-зима 2018/2019.

Официальное открытие Riga Fashion Week пройдет 20 марта, в котором примут участия три бренда из каждой страны Балтии: эстонская марка Rebellionaires, литовский бренд LYLI by Lilija Larionova и латвийский бренд QooQoo.

Rebellionaires был основан в прошлом году и представляет собой бренд одежды "унисекс", который основан на свободном уличном стиле.

Между тем Лилия Ларионова из Вильнюса является дизайнером с более чем десятилетним стажем. В основе новой коллекции ее бренда лежат работы американского художника Джеффа Кунса.

Латвийская марка QooQoo на неделе моды представит свою новую коллекцию "Галактический Колхоз".

Также в рамках Riga Fashion Week будут представлены коллекции таких латвийских дизайнеров как Bergs Privé, Cinnamon Concept, Katya Katya London, Narciss by Alise Trautmane, Natalija Jansone, Nóló, One Wolf и Public Makes Image.