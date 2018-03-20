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Вчера, 19 марта, в Grand Poet Hotel состоялось ежегодное вручение Латвийской премии в области моды и стиля, присуждаемой молодым и уже состоявшимся дизайнерам, а также представителям других творческих профессий.

Премию за достижения в области моды и стиля Балтийская федерация моды присуждает уже 13-й раз. Каждый год в списке фигурируют новые имена и добавляются новые номинации, отражающие развитие модной индустрии Латвии.

Титул “Дизайнер года” присужден Алисе Траутмане, креативному директору бренда NARCISS by Alise Trautmane. На него также претендовали дизайнер бренда One Wolf Агнесе Нарницка и Виктория Йониене (NOLO), победитель номинации двух последних лет.

Приз в номинации "Дебют года" достался дизайнеру Ивете Вецмане, благодаря ее коллекции "Меланхолия". В номинации участвовали и стартовавшие в 2017 году бренды Antistar дизайнера Юлины Лопатиной и Kult by BOLD (дизайнер Карлине Анете Наглиня).

За звание "Прорыв года" соревновались три латвийских марки: уже известные Narciss и Aristocrat Kids и молодой бренд купальников Slow. Победа досталась бренду Aristocrat Kids, который имеет собственный стенд в лондонском универмаге Harrod's.

В номинации "Самый креативный модный показ" выиграла Латвийская художественная академия за шоу в бассейне "Кипсала". В числе номинантов также были показы коллекций NOLO, Amoralle и фэшн-инсталляция 404 дизайнера Эвии Шайтере, проведенные в рамках сессий Riga Fashion Week в 2017 году.

Титула “Самая инновационная коллекция” удостоилась разработанная в 2017 году коллекция Кеты Гутмане Documentation. Ее конкурентами в этой номинации были коллекции латвийских брендов Dace Bahmann, Paviljons и One Wolf. Лауреатом впервые заявленной на премии номинации "Лучший цифровой маркетинг года" стал латвийский обувной бренд INCH2. На этот титул были также номинированы бренды Amoralle и Elīna Dobele и молодой винтажный ресурс стилиста Сергея Хатанзейского Volga, предлагающий одежду в стиле 90-х и 80-х.

Победа в номинации "Лучший имидж рекламной кампании года" присуждена бренду Dace Bahmann.

"Лучшим модным концепт-стором, открывшимся в 2017 году" стал магазин Imagehouse, в котором представлены предметы интерьера с вещами из коллекций передовых мировых модных брендов.

В номинации "Театр и мода" победила модный дизайнер Екатерина Шехурина.

За звание "Самой стильной представительницы творческой индустрии" боролись актриса Дарта Даневича, телеведущая Дагмара Леганте, солистка балета Элза Леймане и режиссер Лаура Гроза-Кибере. Приз получила Дарта Даневича. "Самым стильным представителем творческой индустрии" стал победитель конкурса X-Factor Артур Груздиньш.

По итогам голосования, номинация "Лучший стайлинг" была присуждена весеннему выпуску журнала Lilit Look, а “Лучшая обложка” – августовскому номеру журнала Pastaiga.ru.

В состав жюри в этом году вошли председатель правления издательства Rīgas Viļņi Айя Шмидре и редактор моды этого издательства Ольга Колотова, главный редактор журнала Una Джина Бришка, главный редактор журнала L`Officiel Baltic Карина Эванс, редактор моды журнала Santa Иева Чечина, главный редактор журнала Сosmopolitan Лаура Саулите, редактор моды издательства Lilit Кристине Рудзинска, телеведущая Майя Силова, имидж-дизайнер Жанна Дубска, обозреватель моды Даце Вайвара, блогер Агния Григуле и фотограф Микс Ужанс.