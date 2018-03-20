Культура |

25 марта, в воскресенье, в рижской Новой церкви св. Гертруды по адресу ул. Бривибас 119 (остановка общественного транспорта "Tallinas iela") состоится необычный музыкальный вечер - впервые Латвию посетит один из лучших русскоязычных мастеров игры на традиционной японской бамбуковой флейте сякухати Александр Ивашин.

Он будет музыкально сопровождать воскресное богослужение русской лютеранской общины Богоявления, а затем даст сольный концерт традиционной японской музыки для всех желающих. Начало богослужения в 16:00. Начало концерта в 17:00. Вход за пожертвования.

Почти 20 лет Александр посвятил изучению мастерства игры на японской бамбуковой флейте, чье происхождение сами японцы выводят из колокольчика. От "колокольчика пустоты" монаха Пу хуа. Точнее, в честь этого колокольчика.

Бамбуковые флейты - один из старейших инструментов в мире. Прародительницей сякухати считается флейта Тиба (Чиба) из древнего Египта, которая еще до н.э. попала в Китай, а в 7 веке н.э. эмигрировала в Японию в составе императорского придворного ансамбля Гагаку.

В 2016 году Александр заслужил высший диплом и ранг Сихана с присвоением сценического имени «Кору», что буквально переводится как «Роса пустоты». На сегодняшний день Александр выполняет обязанности ассистента Сэнсэя Кохэя Симидзу в классе сякухати при научно-творческом центре «Музыкальные культуры мира» Московской консерватории, а также является исполнителем на сякухати в Московском клубе боевых искусств «Московский кодокан», руководимом Олимпийским чемпионом по дзюдо Сергеем Александровичем Косоротовым.

Регулярно выступает в залах Московской консерватории в составе Ансамбля японской музыки «Wa-On», принимает участие в концертах музыкального фестиваля «Душа Японии», выезжал с выступлениями в Турцию, Беларусь, Японию и различные города России.

Телефон для справок +371 27794393 (о. Павел).