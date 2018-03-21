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Тележурналист Владимир Познер достаточно скептично оценивает интервьюера Юрия Дудя. В эфире программы «Без обид» на телеканале LTV7 в разговоре с журналистом радио Baltkom Вадимом Радионовым он высказал предположение, что испытание медными трубами молодому журналисту пройти будет очень непросто.

Познер отметил, что пошел на интервью к Дудю, поскольку ему было интересно посмотреть, что это за проект.

«Я его (Дудя) всячески его приветствую. Я поэтому и согласился дать интервью. Он человек способный, играет определенную роль – немного матерится, одевается молодежно, стрижется соответствующим образом. Ему 31 год. Придет время, когда уже брать так интервью будет смешно. Ну, в 40 лет, например. Самое сложное – это медные трубы. Справится ли они с ними? Посмотрим. Мы с ним пообщались на новогоднем эфире на «Дожде» вместе с Леонидом Парфеновым и там он был уже не таким ярким», — сказал Познер.

Он также признался, что скептически относится к манере Дудя брать интервью.

«Я сочувствую человеку, который берет интервью и все время пытается задать острый вопрос и задеть его. Сочувствую, потому что дело не в этом. Цель интервью – раскрыть человека, а не показать как ты его задел, уел. Мол, смотрите вот я какой… А вопрос совсем в другом – как ты сумел этого человека раскрыть. Это искусство, это мастерство. И конечно этим он не занимается. Он четко, я в этом убежден, считает себя главным. Он в этом не признается, конечно. Но главный то не он, а гость. Это излешество молодости, думаю он к этому придет. Придется взрослеть», — сказал Познер.