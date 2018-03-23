Культура |

В воскресенье на телеканалах ETV+ (Эстония), LRT Kultura (Литва), LTV 7 (Латвия) стартует основной этап музыкального шоу «BRAVO!». В нём примут участие певцы из стран Балтии в возрасте 10-17 лет, прошедшие кастинговый отбор.

Борьбу за главный приз конкурса — запись сингла и создание клипа — начинают девять исполнителей:

Литва

София Василевските, 10 лет, Вильнюс

Каролина Лындо, 15 лет, Пабраде

Габриэла Ждановичюте, 15 лет, Вильнюс

Латвия

Саманта Кабакова, 14 лет, Рига

Катерина Сретенска, 14 лет, Елгава

Владислав Евдокимов, 13 лет, Рига

Эстония

Владислав Одинцов, 11 лет, Силламяэ

Алика Милова, 15 лет, Таллинн

Анастасия Сивовол, 13 лет, Таллинн

В первом выступлении под аккомпанемент бэнда Дины Рубиной юные певцы исполнят всемирно известные хиты в джазовой обработке.

«Это будет нелёгкое испытание для всех участников проекта. На то, чтобы «сыграться» с музыкантами у ребят было не так много времени, песни распределялись жеребьёвкой, так что исполнение какой-то заранее заготовленной композиции мы тоже исключили. То есть все участники находились в равных условиях», - отметил генеральный продюсер проекта Михаил Вальтфогель.

На телеканале LTV7 шоу «BRAVO!» выйдет в воскресенье в 20 часов.