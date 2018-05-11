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Как и год назад "Балтийские Музыкальные сезоны" во втором цикле концертов собирают наиболее выдающихся музыкантов современности.

4 июля на сцену Дзинтари поднимется блистательный пианист Денис Мацуев.

О звездном начале карьеры гениального пианиста Дениса Мацуева еще в юном возрасте, пожалуй, знают ценители классики во всем мире. В 1998 году 23-летний музыкант выиграл конкурс Чайковского. Причем, премией его награждал лично президент России Борис Ельцин. И хотя из-за дефолта сумма существенно сократилась, дело было не столько в деньгах. Ключевую роль сыграл бренд победителя конкурса Чайковского После этого жизнь перевернулась на 180 градусов, признается сам пианист.

Уже вскоре он с фондом "Новые имена" гастролировал по всему миру, выступая на лучших площадках, в штаб-квартирах ООН, ЮНЕСКО, НАТО и даже перед Папой Римским. И – что бывает нечасто – избежал звездной болезни.

Так, как играет он, не играет никто в мире. Поклонники говорят, что во время его выступлений помощнице приходится вытирать лицо Мацуева полотенцем – настолько экспрессивно он отдается игре. Во время его выступлений не выдерживают даже рояли, а после некоторых концертов его пальцы оказываются травмированными. Он играл вместе с королем Таиланда, а в Японии на его выступления привозили больных людей и, говорят, им становилось лучше. Однажды после концерта в Южной Корее группа поклонниц подняла машину, в которой находился Мацуев, а американцы прозвали его "сибирским медведем".

Но могло случится так, что мы бы не узнали о таком музыканте как Денис Мацуев. Дело в том, что в детстве еще одним его серьезным увлечением был футбол. Бабушка будущего пианиста Вера Альбертовна Мацуева, была заядлой болельщицей, которая знала все досконально про московский "Спартак", и она привила внуку любовь к футболу.

Но страсть к музыке взяла верх, и 4 июля в концертном зале Дзинтари мы услышим в исполнении Дениса Мацуева в сопровождении симфонического оркестра произведения Сергея Рахманинова. Программа составлена в честь 145-летния великого композитора, которого сам Денис Мацуев называет иконой русской музыки.

Стоит отметить, что Денис Мацуев первым исполнил произведения Сергея Васильевича Рахманинова, которые никто до этого не видел, причем на рояле, когда-то специально изготовленном для Рахманинова, и сохранившемся в его доме в Швейцарии.

Вот как об этом вспоминает сам Денис Мацуев: «Как-то в Париже, после концерта, ко мне подошел внук Рахманинова и сказал такую фразу: "Если ты бросишь курить, я сделаю тебе большой подарок". Я сказал: "Я уже не курю", и он мне дал ноты неизвестного Рахманинова, которые только что нашли в архиве, - сюиту и фугу». Напомним, что альбом «Известный Мацуев исполняет неизвестного Рахманинова» в 2008-м был выдвинут на премию Grammy.

Билеты на концерт 4 июля в Дзинтари можно приобрести в сети Biļešu Paradīze