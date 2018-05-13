Культура |

В День матери в Риге предусмотрена обширная программа культурных мероприятий, сообщила представитель Рижской думы Индра Вилде.

В 13.00 в новой Гертрудинской церкви состоится концерт "Королеве матери" с участием ансамбля старинной музыки Modus Vivendi, а для детей будет открыта творческая мастерская.

В Петровской церкви в 14.00 пройдет праздничный концерт "Остановки сердца" с участием Мадары Дзиедатаи, Юриса Визбулиса и квартета Undertango.

В Домском соборе в 15.00 начнется благотворительный концерт в честь Дня матери по сбору средств для семей с неизлечимо больными детьми. На концерте выступят тенор Янис Куршев, сопрано Катрина Паула Фелсберга и Анна Аманда Столере, органистка Лариса Царькова, скрипачка Илзе Каспере и воспитанники музыкальных школ.

Праздничные мероприятия пройдут также в столичных домах культуры - в центре культуры Imanta выступит Нормунд Рутулис, во дворце культуры ВЭФ состоится музыкальное представление "Империя сладостей" с участием детских коллективов, в доме культуры Iļģuciems пройдет концерт "Подари маме песню", а во дворце культуры Ziemeļblāzma - концерт "Пою и вечером, и днем".

Вход на все мероприятия бесплатный.

Фото: pexels.com