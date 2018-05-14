Культура |

В этом году мероприятия Ночи музеев, которая состоится 19 мая, пройдут в 204 местах по всей Латвии, сообщила на пресс-конференции министр культуры Даце Мелбарде.

Темой Ночи музеев в этом году будет "Колыбель", так как на мероприятия и экспозиции музеев будут посвящены рождению государственности, свободе, краям Латвии.

Число участников Ночи музеев в этом году значительно увеличилось - в Риге в ней примут участие 77 мест, на 10 больше, чем в прошлом году, а в Видземе - на семь мест больше.

В Курземе двери для посетителей в Ночь музеев откроют 32 музея, в Латгале - 31, в Земгале - 18 мест. В акции будут участвовать не только музеи, но и более 40 других мест, где общественные деятели проведут мероприятия, повествующие о культурно-исторических ценностях Латвии.

По традиции в Ночь музеев для посетителей будут открыты также учреждения госуправления, включая Сейм и резиденцию президента Латвии.

В предыдущие годы в мероприятиях Ночи музеев в Латвии участвовали в среднем по 250 тыс. посетителей.

Интерактивная карта мест проведения Ночи музеев помещена на сайте Министерства культуры, а с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте www.muzeju-nakts.lv.

Фото: flickr.com/Raivis Grivitis