Культура |

Датский режиссер Ларс фон Триер показал на Каннском фестивале свой новый фильм "Дом, который построил Джек" — это его первое возвращение в Канны после 2011 года, когда за неудачную шутку об Адольфе Гитлере его изгнали с киносмотра.

В этом году Ларса фон Триера наконец "простили", хотя его новый фильм "Дом, который построил Джек" в основную программу не пустили. Тем не менее, Триер смог устроить скандал и вне конкурсной программы — как рассказывают кинокритики в твиттере, триллер оказался настолько зрелищным, что около 100 зрителей не смогли продолжать его просмотр и покинули зал.

"Никогда не видел такого на фестивалях. Более ста человек просто вышли с показа "Дома, который построил Джек" Ларса фон Триера, в котором показывают издевательства над женщинами и детьми", — делится переживаниями обозреватель Variety Рамин Сетудех, признаваясь, что редко встречался с настолько отвратительным кино.

В центре сюжета картины "Дом, который построил Джек" — история серийного убийцы Джека и пяти его преступлений, каждое из которых он оформляет как произведение искусства.