Сто человек сбежали с премьеры фильма Ларса фон Триера в Каннах (3)
Датский режиссер Ларс фон Триер показал на Каннском фестивале свой новый фильм "Дом, который построил Джек" — это его первое возвращение в Канны после 2011 года, когда за неудачную шутку об Адольфе Гитлере его изгнали с киносмотра.
В этом году Ларса фон Триера наконец "простили", хотя его новый фильм "Дом, который построил Джек" в основную программу не пустили. Тем не менее, Триер смог устроить скандал и вне конкурсной программы — как рассказывают кинокритики в твиттере, триллер оказался настолько зрелищным, что около 100 зрителей не смогли продолжать его просмотр и покинули зал.
"Никогда не видел такого на фестивалях. Более ста человек просто вышли с показа "Дома, который построил Джек" Ларса фон Триера, в котором показывают издевательства над женщинами и детьми", — делится переживаниями обозреватель Variety Рамин Сетудех, признаваясь, что редко встречался с настолько отвратительным кино.
В центре сюжета картины "Дом, который построил Джек" — история серийного убийцы Джека и пяти его преступлений, каждое из которых он оформляет как произведение искусства.
Он очень талантливый человек.
Исключительно талантливая нацистско-фашистская сволочь, которая героизирует и гламоризирует садизм, расизм и апокалиптическое зло.
В нацисткой Германи Лени Рифеншаталь создала гениальные фильмы, которые прославляли Гитлера и нацизм и фашизм.
После войны её карьера закончилась, потому что весь свободный мир бойкотировал её из-за омерзения от её поддержки фашизмо-нацизма. Её не простили до самой её смерти, хотя она была реально гениальна - гений мирового зла.
Клаус Фон Триер конечно же и близко не дотягивает до Лени Рифеншталь - он не гений, но художник мирового зла.
То что сегодняшний свободный мир вдруг простил эту сволочь и он отравляет своим кино-смрадом, говорит больше не о Ларсе Фон Триере, а о сегодняшнем свободном мире.....
В мусорник надо было сразу по "изготовлению"