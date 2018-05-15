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Картина "Лежащая обнаженная" итальянского художника Амедео Модильяни, написанная им в 1917 году, в понедельник, 14 мая, продана за рекордные 157,2 млн долларов на аукционе в Нью-Йорке. Об этом сообщает аукционный дом Sotheby's по итогам торгов, посвященных импрессионизму и современному искусству.

"Шедевр Амедео Модильяни 1917 года "Лежащая обнаженная" продан за 157,2 млн долларов - самую высокую аукционную цену в истории Sotheby's", - отмечается в сообщении аукционного дома. Имя покупателя не называется.

Оценочная стоимость лота составляла 150 млн долларов, что также стало самым высоким эстимейтом среди всех произведений искусства, когда-либо выставлявшихся на Sotheby's, отмечает ТАСС.

Картина входит в серию Nu couché из 22 полотен Модильяни, которые можно увидеть в крупнейших музеях мира, среди которых Метрополитен-музей и Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, британский Институт искусства Курто и Лонг-музей в Шанхае.

"Лежащая обнаженная" была куплена ирландским миллиардером на аукционе в 2003 году за 26,9 млн долларов. В 2015 году еще одно полотно с полулежащей обнаженной женщиной из этой же серии было продано за 170,4 млн долларов.

Другими заметными лотами, реализованными в ходе торгов в Нью-Йорке, стали полотно испанского художника Пабло Пикассо "Отдых" (Le Repos, 1932), проданное за 36,9 млн долларов, и картина французского живописца Клода Моне "Утро на Сене" (Matinee sur la Seine, 1896), ушедшая с молотка за 20,6 млн долларов.

Фото: Sotheby's