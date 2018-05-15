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Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга передала в Музей моды свое лиловое платье с бала в честь ее второй инаугурации в 2003 году.

Российский историк моды, искусствовед, театральный художник и телеведущий Александр Васильев, который является основателем Музея моды в Риге, рассказал об этом на странице в Facebook.

По словам Васильева, Вике-Фрейберга приняла его у себя в квартире, расположенной в доме на улице Бривибас, 38, и вместо обещанных 10 минут уделила ему целый час. Встреча прошла замечательно: гости беседовали и пили чай, отметил историк моды.

Причиной встречи стало личное желание экс-президента передать в Фонд Александра Васильева свое платье с инаугурации ее второго президентского срока в 2003 году, пишет Васильев. Это платье с бисерной вышивкой ручной работы в лиловых тонах выполнено Рижским модным домом Ateliers по эскизу дизайнера Александра Бибергала, живущего теперь в Лос-Анджелесе.

Как отмечает Васильев, беседа между гостями шла на французском языке, втором родном языке Вайры Вике-Фрейберги, так как свое детство и юность она провела в Касабланке в Марокко.

О своей встрече с Александром Васильевым и передаче платья Музею Моды написала в Twitter и его владелица Вайра Вике-Фрейберга.

No sirds priecājos iepazīties un tikties ar apdāvināto, radoši mutuļojošo Aleksandru Vasiļjevu! Esmu gandarīta nodot Modes muzeja rīcībā kleitu, kuru otrās inaugurācijas ballei Valsts prezidentes amatā 2003.gadā veidoja Aleksandrs Bibergals. — Vaira Vike-Freiberga (@VairaVF) May 15, 2018

"От всего сердца рада познакомиться и встретиться с одаренным, творчески настроенным Александром Васильевым! Я рада передать платье Музею моды, которое для второго инаугурационного бал в честь вступления в должность президента Латвии в 2003 году создал Александр Бибергал", - написала экс-президент.

Музей моды в Риге был открыт в октябре 2016 года.