Вике-Фрейберга подарила Музею моды свое "инаугурационное" платье (21)
Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга передала в Музей моды свое лиловое платье с бала в честь ее второй инаугурации в 2003 году.
Российский историк моды, искусствовед, театральный художник и телеведущий Александр Васильев, который является основателем Музея моды в Риге, рассказал об этом на странице в Facebook.
По словам Васильева, Вике-Фрейберга приняла его у себя в квартире, расположенной в доме на улице Бривибас, 38, и вместо обещанных 10 минут уделила ему целый час. Встреча прошла замечательно: гости беседовали и пили чай, отметил историк моды.
Причиной встречи стало личное желание экс-президента передать в Фонд Александра Васильева свое платье с инаугурации ее второго президентского срока в 2003 году, пишет Васильев. Это платье с бисерной вышивкой ручной работы в лиловых тонах выполнено Рижским модным домом Ateliers по эскизу дизайнера Александра Бибергала, живущего теперь в Лос-Анджелесе.
Как отмечает Васильев, беседа между гостями шла на французском языке, втором родном языке Вайры Вике-Фрейберги, так как свое детство и юность она провела в Касабланке в Марокко.
О своей встрече с Александром Васильевым и передаче платья Музею Моды написала в Twitter и его владелица Вайра Вике-Фрейберга.
No sirds priecājos iepazīties un tikties ar apdāvināto, radoši mutuļojošo Aleksandru Vasiļjevu! Esmu gandarīta nodot Modes muzeja rīcībā kleitu, kuru otrās inaugurācijas ballei Valsts prezidentes amatā 2003.gadā veidoja Aleksandrs Bibergals.— Vaira Vike-Freiberga (@VairaVF) May 15, 2018
"От всего сердца рада познакомиться и встретиться с одаренным, творчески настроенным Александром Васильевым! Я рада передать платье Музею моды, которое для второго инаугурационного бал в честь вступления в должность президента Латвии в 2003 году создал Александр Бибергал", - написала экс-президент.
Музей моды в Риге был открыт в октябре 2016 года.
Два срока отсидела"на должности"и ничего хорошего и полезного не принесла для государства и "своей исторической"родины.Зато как умело и классно разводила хуторян и лохов вроде тебя,как лицемерно издевалась. А как её почти в чемодане привезли и усадили на должность?
Да после таких 2-х сроков,должна была оттянуть на зоне столько же.