Культура |

25 мая в рамках клуба «Культурная линия» пройдет встреча с новым Председателем Союза писателей России писателем Николаем Ивановым

Руководитель этого творческого союза, отмечающего в этом году 60-летие, поменялся недавно впервые (!) за четверть века. Рижские любители литературы смогут побеседовать с новым главой Союза писателей о современной русской литературе и сегодняшней российской жизни.

Тема встречи «Литературная Россия: темы и герои».

Николай Иванов из тех писателей, чья биография захватывает читателя не меньше, чем их книги. Его жизнь – cама по себе захватывающий сюжет, по которому можно написать роман.

Он прошел горячие точки Афганистана, был награжден медалью "За отвагу" и орденом “За службу Родине”, провёл четыре месяца в плену в Чечне, где боевики прозвали его «Полковник Чехов». Чудом спасся от расстрела – благодаря успешной спецоперации по его освобождению. Его роман «Вход в плен бесплатный» вышел с посвящением: «Спецгруппе, которая отыскала меня в чеченских подземельях и освободила из плена — с вечным благодарением».

Проза Николая Иванова, помимо ее художественных достоинств, еще и документ времени. Николай Иванов освещал грузино-осетинские события 2008 года, захват заложников в Беслане, многие другие знаковые конфликты.

Николай Иванов работал корреспондентом журнала "Советский воин", потом стал его главным редактором. После распада СССР журнал назывался «Честь имею». В 1993 году Иванова вызвали в Главный штаб и настоятельно рекомендовали опубликовать материалы в поддержку обстрела Белого дома. Он отказался, и его редакторская и военная карьера была закончена.

Иванов перешёл на службу в Департамент налоговой полиции, продолжил писать книги. По мотивам его романа «Наружка» был снят 12-серийный телефильм о раскрытии крупных налоговых преступлений. Создатели популярных сериалов “Маросейка,12” и “Черные береты” тоже вдохновлялись сюжетами его книг.

В этом году Николай Иванов был избран Председателем Союза писателей.

Николай Иванов - лауреат литературных премий имени Николая Островского, Михаила Булгакова, член жюри Патриаршей литературной премии, автор более 20 книг. Его произведения, выходившие в российских издательствах в сериях «Военные приключения» и «Современный российский детектив», cозданы на основе документов, фактов и свидетельств очевидцев. Автор затрагивает недавние переломные и трагические, связанные с громкими политическими именами, события.

В литературных кругах Николай Иванов считается автором суровой военной прозы, но его в той же степени можно считать и лириком, который, познав тяготы войны, особенно ценит радости мирной жизни.

Перспективы Союза писателей России Николай Иванов связывает прежде всего с молодыми литераторами. Участники рижской встречи смогут узнать о литературных премиях и конкурсах Союза писателей России, о возможности участия в различных литературных проектах, о процессах внутри писательского сообщества, поговорить о тенденциях в современной русской литературе и её нравственном смысле.

Cейчас писатель работает над романом, который посвящён событиям, произошедшим в 1991 году в Беловежской Пуще.

На встречу приглашаются литераторы, представители писательских и творческих организаций, педагоги, студенты, любители литературы. Встреча проводится в сотрудничестве с Международной ассоциацией писателей и публицистов МАПП.

Встреча состоится 25 мая, в пятницу, в 19 часов в конференц-зале отеля «Авалон». Вход свободный. С обязательной предварительной регистрацией по электронной почте kulturaslinija@gmail.com.