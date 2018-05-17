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Представители Совета Европы назвали лучшие музеи ЕС в 2018 года. Главный приз достался Лондонскому музею дизайна. Остальные позиции в престижном ежегодном рейтинге разделили между собой культурные пространства из Латвии, Финляндии, Хорватии, Эстонии и других стран, пишет The Guardian.

Жюри премии удостоило наград латвийский Музей Райниса и Аспазии в Риге. Кроме этого были отмечены Эстонский национальный музей в Тарту, Центр наскального искусства во французском Дордони, Городской музей Хельсинки, Музей собора во Флоренции, Университетский музей Наварры в Памплоне и Египетский музей в Турине.

Звание лучшего присуждено Лондонскому музею дизайна за его достижения, благодаря которым он смог, "не теряя своей идентичности, обновить общественные ценности и представить множество новых выставок". Коллектив музея получил скульптуру, созданную Генри Муром, которая в следующем году достанется новому победителю премии.

Вторым по значимости европейским музеем стал Музей военного детства в Сараево, а в номинации Silletto победил Музей кораблестроения в хорватском Бетине.

Ежегодная музейная премия выдается Советом Европы с 1977 года с Страсбурге. Музеи ее получают в качестве "признания выдающегося мастерства в культурном мире Европы".

Фото: Aspazijarainis.lv