Культура |

4 июня, в понедельник, в 19.00 в Доме Москвы состоится грандиозный праздничный концерт под названием «Парад звезд», который будет дан в честь 20-летия Рижского театра-студии «Реверанс».

Участвуют бывшие рижане – ведущие молодые актеры государственных театров Москвы и Санкт-Петербурга, а также популярные киноактеры. Герои сериалов «Закрытая школа», «Интерны», «Мажор-2».

В программе – фрагменты из произведений А. П Чехова и Н. Тэффи, стихи А. Блока, М. Цветаевой, И. Бродского, крутой московский Stend Up, фрагменты из новых российских кинофильмов с участием выпускников «Реверанса», много музыки, импровизаций и поздравлений!

Свое участие в концерте уже подтвердили:

Агата МУЦЕНИЕЦЕ, ведущая юбилейного пятого сезона проекта Первого канала «Голос. Дети», профессиональная модель, звезда сериала «Закрытая школа», снималась в фильмах «Квест», «Живой», «Гражданский брак», «Тобол» и мн. др. Выпускница ВГИКа, супруга популярного киноактера Павла Прилучного.

Виталийс СЕМЕНОВС, ведущий молодой актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, лауреат фестиваля античной драматургии на Кипре и премии «МК», выпускник Высшего Театрального Училища им. М. Щепкина.

Дана АБЫЗОВА, актриса МДТ - Театра Европы п/р Льва Додина. Снималась в главных ролях в фильмах «Воспитание и выгул собак и мужчин», «Командир Полярной звезды», «Мажор 2», «Валькины несчастья», «День до», «Море. Горы. Керамзит» и мн. др. В настоящий момент снимается в сериале «Мажор-3». Выпускница Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург), супруга популярного киноактера Алексея Морозова.

ВИТАЛИЙ ЩАННИКОВ, участник московского Stand up ЦИМермана, участвует в спектакле «Кеды» московского театра «Практика». Выпускник ВГИКа.

Максим БУСЕЛ, ведущий молодой актер Рижского русского театра им. М. Чехова, выпускник Латвийской Академии Культуры.

Александр ЛЯПИН, киноактер, исполнитель главной роли в картине Карена Шахназарова «Исчезнувшая империя», также снимался в фильмах и сериалах «Обратная сторона луны», «Интерны», «Елки 1914», «Фарца», «О чем говорят мужчины. Продолжение». Выпускник ВГИКа (мастерская С. Баталова).

Карина ОБОИМОВА, актриса московского театра «ТОМ Голомазова», выпускница Российского института театрального искусства-ГИТИС.

БУДУТ И ДРУГИЕ ЗВЕЗДНЫЕ СЮРПРИЗЫ

За двадцать лет руководством Рижским театром «Реверанс» заслуженная артистка Латвии Людмила Евсеевна Шевченко (в прошлом ведущая актриса легендарного Рижского ТЮЗа под руководством Адольфа Шапиро) воспитала и дала старт нескольким десяткам замечательных молодых артистов, среди которых также значатся (и очень гордятся этим фактом!):

Евгения КРЕГЖДЕ, ведущая актриса Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Исполнительница роли Татьяны в легендарном спектакле Р. Туминаса «Евгений Онегин». Снималась в фильмах «Географ глобус пропил», «Обратная сторона луны-2», «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл» и мн. др. В 2016 году в паре с фигуристом Повиласом Ванагасом участвовала в шоу Первого канала «Ледниковый период-6», где они заняли второе место. Лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая женская роль» за роль Катерины в спектакле «Гроза». Выпускница Театрального Института им. Б. Щукина.

Оксана ОБУХОВИЧ, ведущая актриса Государственного Александринского театра (Санкт-Петербург), выпускница ВГИКа.

Алла ИВАНЦОВА, актриса Московского театра на Малой Бронной, выпускница Российского института театрального искусства-ГИТИС.

Любовь КОЗИЙ, актриса Театра Сатиры (Москва), выпускница Театрального Института им. Б. Щукина..

Дмитрий ТРУСОВ, актер театра «Содружество актеров Таганки» (Москва), выпускник Высшего Театрального Училища им. М. Щепкина.

Виталий ГРИГОРЬЕВ, актер Большого Драматического Театра (БДТ, Санкт-Петербург), выпускник Российского института театрального искусства-ГИТИС (рижский курс Р. Виктюка)

Билеты по цене 10, 12 и 15 евро в кассе Дома Москвы и сети Билешу сервис: https://www.bilesuserviss.lv/rus/bileti/gimenei/cits/maskavas-teatru-zvaigznes-koncerts-teatrim-reveranss-20-gadi-zvezdy-moskovskih-teatrov-253457/

Немного истории

Рижский театр-студия «Реверанс» был создан в 1998 году на базе детской театральной студии при Русском Молодежном Театре силами артистов ликвидированного в 1992 году Латвийского Государственного Театра Юного Зрителя под руководством Адольфа Шапиро.

Первым местом жительства театра-студии стал ДК Железнодорожников, в здании которого был открыт Дом Москвы в Риге и где последние 15 лет также работает «Реверанс».

Первый спектакль, показанный на зрителя – «Наш Пушкин» в постановке Людмилы Шевченко. В спектакле были заняты дети от 8 до 12 лет. Среди них была и Дана Абызова — актриса из Санкт-Петербурга, которая приедет 4 июня в Ригу, чтобы принять участие в концерте.

Со дня основания в театре-студии работают:

Художественный руководитель театра-студии, режиссер и педагог по актерскому мастерству – Людмила Евсеевна Шевченко.

Директор театра-студии, педагог по вокалу – Александра Борисовна Соловьева.

Педагог по актерскому мастерству и сценической речи – Ирина Викторовна Федорова.

Среди педагогов сегодня здесь также трудятся – Виталий Яковлев (Рижский русский театр им. М. Чехова), Светлана Столярова (театр «ОСА»), Людмила Сигова.

В разные годы в театре-студии работали – Алексей Шкатов, Вадим Гроссман, Татьяна Ларченко, Галина Баженова, Римма Скрябина и мн. др.