Культура |

С 23 мая до 7 июня пройдут Дни русской культуры в Латвии. В этом году этой русской исторической культурной традиции исполняется 93 года. В программе около 150 мероприятий, подготовленных латвийскими творческими сообществами и неправительственными организациями. Дни русской культуры поддержали Резекне, Даугавпилс и Рига.

Дни русской культуры откроются впервые в Латгалии большим праздничным концертом. Он пройдет в Резекне благодаря поддержке городской Думы в концертном зале GORS 23 мая в 18.00.

Завершится программа в Риге 7 июня в 19.00 в Большой Гильдии, где вместе с санкт-петербургским оркестром народных инструментов "Метелица" выступят мастера искусств Латвии.

Накануне Дней культуры будет проведена пресс-конференция. О времени и месте ее проведения будет сообщено дополнительно.

К открытию Дней русской культуры выпущена памятная почтовая марка, посвященная 120-летию со дня рождения уроженца Риги, классика мирового кинематографа Сергея Эйзенштейна.

Полностью с программой Дней русской культуры можно ознакомиться на сайте www.kaf.lv.

Фото: Kaf.lv