Культура |

В этом году Cоюзу писателей исполняется 60 лет. Руководитель же этого творческого союза поменялся недавно впервые за четверть века. Рижские любители литературы смогут побеседовать с новым главой Союза писателей о современной русской литературе и сегодняшней российской жизни. Тема встречи "Литературная Россия: темы и герои".

Есть писатели, чья биография захватывает читателя не меньше, чем произведения. Николай Иванов прошел горячие точки Афганистана, был награжден медалью "За отвагу" и орденом "За службу Родине", провел четыре месяца в плену в Чечне, где боевики прозвали его "Полковник Чехов". Чудом спасся от расстрела – благодаря успешной спецоперации по его освобождению. Об этом - его роман "Вход в плен бесплатный".

Николай Иванов освещал грузино-осетинские события 2008 года, захват заложников в Беслане, многие другие знаковые конфликты. Был корреспондентом журнала "Советский воин", потом главным редактором журнала "Честь имею". Работал в Департаменте налоговой полиции (по мотивам его произведений того периода был снят сериал "Маросейка, 12" – о раскрытии крупных налоговых преступлениях и "Черные береты" - о событиях в Севастополе начала 90-х.)

Николай Иванов - лауреат литературных премий имени Николая Островского, Михаила Булгакова, автор более 20 книг. Его произведения, выходившие в российских издательствах в сериях "Военные приключения" и "Современный российский детектив", cозданы на основе документов, фактов и свидетельств очевидцев. Автор затрагивает недавние переломные и трагические, связанные с громкими политическими именами, события.

Cейчас писатель работает над романом, который посвящtн событиям 1991 года в Беловежской Пуще.

На встречу приглашаются литераторы, представители писательских и творческих организаций, педагоги, студенты, любители литературы. Встреча состоится 25 мая, в пятницу, в 19 часов в конференц-зале отеля "Авалон" (ул. 13 января, 19). Вход свободный. С обязательной предварительной регистрацией по электронной почте kulturaslinija@gmail.com.

Фото из Flickr/Sean Hartwell Photograf